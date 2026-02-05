В США пообещали предоставлять Украине оружие до наступления мира

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. Его слова приводит телеканал Newsmax.

«Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине», — заявил Уитакер.

Речь идет о противовоздушной обороне и наступательных вооружениях для продолжения конфликта, сообщил постпред.

«Потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент», — сказал он.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после трех-четырех лет конфликта на Украине значительная часть запасов оружия в Европе была уничтожена или истощена. В связи с этим возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в США, отметил он.

Ранее вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией.