Фигурист Малинин останется без поддержки мамы на Олимпиаде

Фигурист Малинин рассказал, что его мама не приедет на Олимпиаду

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин рассказал, что его мама Татьяна Малинина не приедет в Италию на Олимпийские игры, передает Reuters.

«Она осталась дома. Не приедет. Да, это касается нас обоих», — сказал Илья Малинин.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

