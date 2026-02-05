Размер шрифта
Россия добивается выдачи «хакера мирового уровня» из Таиланда

РФ добивается экстрадиции россиянина, задержанного на Пхукете по запросу США
Nicky Woo/Global Look Press

Москва продолжает добиваться экстрадиции россиянина, задержанного на Пхукете по запросу американских властей. Об этом рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью RTVI.

По словам посла, экстрадиции гражданина РФ добивается не только Россия, но и Соединенные Штаты. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвиняет россиянина в хакерской деятельности.

13 ноября стало известно, что гражданина РФ задержали на Пхукете по запросу Вашингтона. Задержанным оказался 35-летний «хакер мирового класса», который ранее взламывал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США.

Согласно информации правоохранителей, мужчина прибыл в Таиланд 30 октября 2025 года и проживал в провинции Пхукет. У подозреваемого обнаружили и изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для дальнейшего проведения технологической экспертизы.

7 января Россия объявила россиянина в международный розыск. На родине гражданину РФ вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.

Ранее Израиль экстрадировал в США российского разработчика программ-вымогателей LockBit.
 
