Россия добивается выдачи «хакера мирового уровня» из Таиланда

РФ добивается экстрадиции россиянина, задержанного на Пхукете по запросу США

Москва продолжает добиваться экстрадиции россиянина, задержанного на Пхукете по запросу американских властей. Об этом рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью RTVI.

По словам посла, экстрадиции гражданина РФ добивается не только Россия, но и Соединенные Штаты. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвиняет россиянина в хакерской деятельности.

13 ноября стало известно, что гражданина РФ задержали на Пхукете по запросу Вашингтона. Задержанным оказался 35-летний «хакер мирового класса», который ранее взламывал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США.

Согласно информации правоохранителей, мужчина прибыл в Таиланд 30 октября 2025 года и проживал в провинции Пхукет. У подозреваемого обнаружили и изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для дальнейшего проведения технологической экспертизы.

7 января Россия объявила россиянина в международный розыск. На родине гражданину РФ вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.

Ранее Израиль экстрадировал в США российского разработчика программ-вымогателей LockBit.