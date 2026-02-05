Размер шрифта
В Россию вернули трех незаконно удерживаемых Киевом жителей приграничья

Минобороны: трое жителей Курской области возвращены в Россию в рамках обмена
Vasily Fedosenko/Reuters

Трое мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, вернулись в Россию в рамках проведенного между сторонами обмена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что помимо жителей приграничного региона на родину в скором времени должны вернуться 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Украине.

До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах. По ее словам, Москва не может выполнить их, поскольку Киев требует обменять курян на украинцев, задержанных в РФ за совершение преступлений. Она отметила, что, согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.

По словам Москальковой, удерживаемые на Украине куряне живут в неудовлетворительных условиях: их держат в заложниках и кормят лишь кашей и чаем. В то же время украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий на территорию России, «окутаны заботой и могут совершенно свободно вернуться на Украину или в любую другую страну», подчеркнула омбудсмен.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.
 
