Обвиняемый в похищении 9-летнего Паши пошел на свидание после убийства

Shot: мужчина, похитивший мальчика в Петербурге, после убийства пошел к любимой
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина, которого обвиняют в убийстве девятилетнего Паши из Петербурга, рассказывал возлюбленной о том, что его объявили в розыск. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, после утопления ребенка он отправился к своей девушке. Вместе они провели какое-то время, затем обвиняемый решился на побег.

В дороге он якобы переписывался с партнершей. На опубликованных скриншотах переписки заметно, что он называет мальчика «попрошайкой» и интересуется, не приходили ли к ней полицейские. Мужчина также говорит, что возлюбленная обеспечит ему алиби.

«Не забывал маньяк и шутить: на сообщение «жду» он написал своей возлюбленной, что их разлука растянется на 15 лет», – сообщается в публикации.

Поиски мальчика начались после того, как 30 января он не вернулся домой. Спустя несколько дней его тело со связанными ногами обнаружили в водоеме.

По подозрению в убийстве задержали 38-летнего уроженца ЛНР. На допросе он утверждал, что сам хотел сдаться. Сейчас он под арестом.

Ранее в лесу ХМАО нашли тело подростка.
 
