Бондарчук вспомнила, как опозорилась на всю страну: «Аж дурно становится»

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук в интервью Алене Жигаловой рассказала, как опозорилась на всю страну.

«Я до сих пор вспоминаю, мне аж дурно становится», — призналась модель.

Бондарчук призналась, что не смогла прочитать роман Льва Толстого «Война и мир» во время прямого эфира. Она объяснила, что во время трансляции у нее резко ухудшилось зрение. Шрифт был нечитаемым для нее. При этом телеведущая решила умолчать о своей проблеме и начала импровизировать. По словам модели, она прочитала текст с «домыслами» и «кое-как».

«Я смотрю в книгу и вижу фигу. Я не вижу ничего. У меня все плывет. И я еще не могу сама себе признаться… Я не обратила внимание, что у меня сильно село зрение и при определенном освещении, определенном шрифте я не могу читать. Но я вместо того, чтобы остановить этот ужас… Скажу честно, я не до конца понимала, что происходит», — поделилась знаменитость.

По словам Бондарчук, после чтения она немедленно обратилась к окулисту.

Жигалова не увидела в этой истории ужасного позора. Она пошутила, что такое с ней случается каждый день. Журналистка в шутку призвала не звать ее на такие проекты, так как она может перепутать автора или название книги.

