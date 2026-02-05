Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Лидер «СерьГи» о смысле жизни: «Человек — слабое существо»

Лидер «СерьГи» Галанин заявил, что свободу человека нужно ограничивать
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин убежден, что найти свой путь — значит заниматься тем, что приносит истинную радость, руководствуясь принципами добра, любви и света. Своими мыслями музыкант поделился с «Газетой.Ru».

«Конечно, каждый человек понимает это по-своему. Но если не забывать, что ты, человек, — божественное чудо, то ты живешь в определенной системе координат. И слово «свобода» тоже приобретает некие очертания: ты ограничиваешь себя. В чем-то не можешь делать все, что хочешь», — сказал он.

Галанин убежден, что даже если у человека возникают сомнительные желания, важно оставаться верным нравственным принципам:

«Иногда человек хочет каких-то вещей, о которых даже иногда вслух говорить неприлично. К сожалению, человек — слабое такое существо».

Галанин выразил надежду, что его песни помогают слушателям обрести опору в сложных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что цель творчества — вдохновлять на поиск себя, говорить о любви и внутренней свободе.

«Надо делать свое дело честно и с теплом к людям — чтобы согревать не только самых ближних, но и тех, кто дальше, кого ты лично, может быть, не знаешь, но кто слушает твои песни», — подытожил артист.

20 февраля группа «СерьГа» выступит в клубе «Космонавт» Санкт-Петербурга. Организаторы обещают, что мероприятие будет «искренним, ярким и сердечным». Музыканты планируют выступить как со старыми хитами коллектива, так и композициями из нового альбома 2025 года «Страна таксофонов».

Ранее Галанин назвал веру в бога основой мужественности.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!