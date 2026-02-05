Лидер «СерьГи» о смысле жизни: «Человек — слабое существо»

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин убежден, что найти свой путь — значит заниматься тем, что приносит истинную радость, руководствуясь принципами добра, любви и света. Своими мыслями музыкант поделился с «Газетой.Ru».

«Конечно, каждый человек понимает это по-своему. Но если не забывать, что ты, человек, — божественное чудо, то ты живешь в определенной системе координат. И слово «свобода» тоже приобретает некие очертания: ты ограничиваешь себя. В чем-то не можешь делать все, что хочешь», — сказал он.

Галанин убежден, что даже если у человека возникают сомнительные желания, важно оставаться верным нравственным принципам:

«Иногда человек хочет каких-то вещей, о которых даже иногда вслух говорить неприлично. К сожалению, человек — слабое такое существо».

Галанин выразил надежду, что его песни помогают слушателям обрести опору в сложных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что цель творчества — вдохновлять на поиск себя, говорить о любви и внутренней свободе.

«Надо делать свое дело честно и с теплом к людям — чтобы согревать не только самых ближних, но и тех, кто дальше, кого ты лично, может быть, не знаешь, но кто слушает твои песни», — подытожил артист.

20 февраля группа «СерьГа» выступит в клубе «Космонавт» Санкт-Петербурга. Организаторы обещают, что мероприятие будет «искренним, ярким и сердечным». Музыканты планируют выступить как со старыми хитами коллектива, так и композициями из нового альбома 2025 года «Страна таксофонов».

