Общество

Украинский нардеп сообщил о «традиционной катастрофе» на дорогах в Киеве

Нардеп Гетманцев: в Киеве произошел транспортный коллапс после снегопада
Alina Smutko/Reuters

Транспортный коллапс произошел в Киеве из-за сильного снегопада. Об этом сообщил украинский нардеп Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и вне их. Убежден, единственное правильное решение — кадровые выводы к неэффективным менеджерам, которые точно попали в дорожную отрасль случайно. И снегоуборочная техника, песчано-солевая смесь остались на ярких презентациях реформаторов», — написал он.

Он попросил водителей быть неравнодушными и бесплатно подвозить людей, голосующих на обочине.

5 февраля украинскую столицу накрыл сильный снегопад, который привел к транспортному коллапсу и многочисленным ДТП. Украинское издание «Слово и дело» пишет, что город сковали масштабные пробки, особенно на въездах со стороны Житомирской, Одесской и Варшавской трасс. Машины буксуют на подъемах из-за гололеда, дороги превратились в «каток».

Синоптики прогнозируют небольшой снег в течение четверга, облачность и постепенное ослабление сильных морозов, которые достигали -20°C. Завтра, 6 февраля, ожидается потепление.

Ранее Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за «хорошие дни».
 
