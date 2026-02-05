Размер шрифта
США и ОАЭ выступили посредниками при обмене пленными между РФ и Украиной

Минобороны: США и ОАЭ были посредниками при новом обмене пленными РФ с Украиной
Наталья Селиверстова/РИА Новости

США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредниками гуманитарного характера при обмене пленными военнослужащими в рамках соглашений, достигнутых в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что все российские военнослужащие будут доставлены в медучреждения Минобороны РФ для лечения и дальнейшей реабилитации.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х сообщил, что в ходе переговоров по Украине в Абу-Даби делегации договорились о новом обмене военнопленными в формате 157 на 157.

Второй раунд переговоров по Украине стартовал 4 февраля в ОАЭ. На следующий день, 5 февраля, переговоры между Россией, Украиной и США продолжились. Как сообщило издание Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Ранее признание Донбасса назвали важным для России аспектом в договоре по Украине.
 
