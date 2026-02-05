Токаев предложил Трампу альтернативу военного захвата Гренландии

Токаев предложил США договориться с Данией об аренде Гренландии на 120 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал пакистанской газете The News International о возможных сценариях будущего для Гренландии в связи с предполагаемой аннексией США.

«В международной практике немало схожих примеров, когда страны заключают договоры долгосрочной аренды конкретных территорий или стратегических объектов, чаще всего для достижения общих взаимовыгодных целей», — подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также выразил мнение, что подобного рода решения непременно должны опираться на нормы международного права, которые предполагают признание суверенитета государств и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

«Одним из возможных вариантов могло бы стать заключение Соединенными Штатами и Данией соглашения об аренде Гренландии сроком на 120 лет», — отметил казахстанский лидер.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, многие вопросы уже достигли компромисса. Он отметил, что приобретение острова американской стороной станет «отличной сделкой для всех». До этого на Давосском форуме Трамп заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над островом. Он также, что поездка на форум позволила ему заключить соглашение по Гренландии, которое позволит США делать там «все, что захочется».

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.