Реакцию на приговор хакера, осужденного за кибератаки на ресурсы РФ, сняли на видео

ФСБ показала реакцию осужденного за измену хакера на вердикт суда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания хакера из Кузбасса, осужденного за кибератаки на российские информационные ресурсы по заданию украинской стороны. В ролик также попала реакция преступника на приговор суда, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах из зала суда мужчина слушает решение суда, опустив взгляд.

5 февраля российский суд вынес приговор хакеру – 16 лет колонии строгого режима – за его деятельность в пользу украинского киберподразделения.

По данным следствия, обвиняемый 1987 года рождения стал участником запрещенного в России Telegram-канала украинской направленности и, следуя указаниям кураторов, организовывал кибератаки против российских информационных ресурсов. Эти действия привели к сбоям в функционировании объектов критической цифровой инфраструктуры страны.

Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, несанкционированное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, а также разработку, использование и распространение вредоносного программного обеспечения.

Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее ФСБ сообщила о приговоре ярославца за госизмену при сотрудничестве с Украиной.