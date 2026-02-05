Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Реакцию на приговор хакера, осужденного за кибератаки на ресурсы РФ, сняли на видео

ФСБ показала реакцию осужденного за измену хакера на вердикт суда
ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания хакера из Кузбасса, осужденного за кибератаки на российские информационные ресурсы по заданию украинской стороны. В ролик также попала реакция преступника на приговор суда, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах из зала суда мужчина слушает решение суда, опустив взгляд.

5 февраля российский суд вынес приговор хакеру – 16 лет колонии строгого режима – за его деятельность в пользу украинского киберподразделения.

По данным следствия, обвиняемый 1987 года рождения стал участником запрещенного в России Telegram-канала украинской направленности и, следуя указаниям кураторов, организовывал кибератаки против российских информационных ресурсов. Эти действия привели к сбоям в функционировании объектов критической цифровой инфраструктуры страны.

Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, несанкционированное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, а также разработку, использование и распространение вредоносного программного обеспечения.

Помимо тюремного срока, ему назначен штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее ФСБ сообщила о приговоре ярославца за госизмену при сотрудничестве с Украиной.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!