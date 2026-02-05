Легендарный российский футболист не понимает, зачем тратить деньги на матчи с Гренадой

Бывший нападающий сборный России Александр Кержаков считает, что национальной команде не стоит проводить матчи с соперниками уровня Гренады и Брунея. Об этом он заявил на YouTube-канале Hustle Show.

«Что было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея можно потратить, пригласив в Москву команды из детских домов», — сказал Кержаков.

В январе сборная России, которая проводит товарищеские матчи, опустилась с 33-го на 36-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету российской команды теперь 1524,52 балла.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

