В Абу-Даби завершились переговоры по Украине

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби завершились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры завершены», — рассказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби «подробными и продуктивными». При этом, по его словам, предстоит еще много работы. Он подчеркнул, что в ближайшие недели ожидается прогресс в переговорном процессе.

Представитель Соединенных Штатов также рассказал, что даты новых встреч по Украине будут согласованы позже.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби.