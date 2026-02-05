Стало известно о пожаре в редакции газеты «Известия»

SHOT: в здании редакции «Известий» в Партийном переулке в Москве начался пожар

В редакции газеты «Известия» в Партийном переулке в Москве начался пожар. Данных о пострадавших нет, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, всех сотрудников прямо сейчас экстренно эвакуируют. Дымом затянуло несколько этажей», — сказано в посте.

Как уточняют журналисты, возгорание началось в сауне фитнес-клуба на третьем этаже здания.

Судя по кадрам, опубликованным каналом, из здания валят клубы черного дыма. Отмечается, что на место происшествия выехали дополнительные соединения МЧС Москвы.

Кроме того, по информации канала, журналисты «Известий» самостоятельно эвакуировались из здания, когда почувствовали запах гари. Им пришлось идти вниз с пятого этажа почти при нулевой видимости, следует из сообщения.

Представители газеты на момент публикации не прокомментировали информацию о происшествии.

По данным пресс-службы МЧС столицы, произошло возгорание в одном из помещений административного здания. На месте работают специалисты.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.