Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно о пожаре в редакции газеты «Известия»

SHOT: в здании редакции «Известий» в Партийном переулке в Москве начался пожар
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В редакции газеты «Известия» в Партийном переулке в Москве начался пожар. Данных о пострадавших нет, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, всех сотрудников прямо сейчас экстренно эвакуируют. Дымом затянуло несколько этажей», — сказано в посте.

Как уточняют журналисты, возгорание началось в сауне фитнес-клуба на третьем этаже здания.

Судя по кадрам, опубликованным каналом, из здания валят клубы черного дыма. Отмечается, что на место происшествия выехали дополнительные соединения МЧС Москвы.

Кроме того, по информации канала, журналисты «Известий» самостоятельно эвакуировались из здания, когда почувствовали запах гари. Им пришлось идти вниз с пятого этажа почти при нулевой видимости, следует из сообщения.

Представители газеты на момент публикации не прокомментировали информацию о происшествии.

По данным пресс-службы МЧС столицы, произошло возгорание в одном из помещений административного здания. На месте работают специалисты.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!