В Якутии пятерых полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного

Мужчина не выжил после избиения в отделе полиции Якутска, еще двое пострадали

Якутских полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного, сообщает «Якутск вечерний».

По данным газеты, в ноябре 2025 года полицейские задержали мужчину. Что именно произошло в отделении, пока неясно, но после ухода ему стало плохо. Горожанина доставили в больницу, но вскоре после госпитализации его не стало.

Как пишет SakhaDay, в превышении должностных полномочий обвинили пятерых сотрудников отдел полиции № 3 города Якутска.

Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По некоторым сведениям, потерпевшими по делу признаны трое человек.

Ранее уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком.