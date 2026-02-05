Размер шрифта
В Якутии пятерых полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного

Мужчина не выжил после избиения в отделе полиции Якутска, еще двое пострадали
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Якутских полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного, сообщает «Якутск вечерний».

По данным газеты, в ноябре 2025 года полицейские задержали мужчину. Что именно произошло в отделении, пока неясно, но после ухода ему стало плохо. Горожанина доставили в больницу, но вскоре после госпитализации его не стало.

Как пишет SakhaDay, в превышении должностных полномочий обвинили пятерых сотрудников отдел полиции № 3 города Якутска.

Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По некоторым сведениям, потерпевшими по делу признаны трое человек.

Ранее уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком.
 
