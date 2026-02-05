Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

Даудов назвал число бойцов из Чечни, направленных в зону СВО с февраля 2022 года

Даудов заявил, что из Чечни в зону СВО отправили 67 873 бойца
Сергей Бобылев/РИА Новости

С начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине из Республики Чечня в зону боевых действий отправили почти 7 тысяч бойцов. Об этом заявил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что в зону проведения СВО в рамках ротации направлено 67 873 чеченца.

Даудов добавил, что в настоящее время боевые задачи выполняют около 14 тысяч человек из министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда министерства внутренних дел по Чечне.

13 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в зону спецоперации из республики направлено 76 440 бойцов, в том числе 23 774 добровольца.

30 декабря глава Чеченской республики сообщил о поступлении в распоряжение российских военных подразделений, дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, 45 единиц техники специального назначения.

Ранее Кадыров выступил против переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!