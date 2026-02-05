Даудов назвал число бойцов из Чечни, направленных в зону СВО с февраля 2022 года

Даудов заявил, что из Чечни в зону СВО отправили 67 873 бойца

С начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине из Республики Чечня в зону боевых действий отправили почти 7 тысяч бойцов. Об этом заявил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что в зону проведения СВО в рамках ротации направлено 67 873 чеченца.

Даудов добавил, что в настоящее время боевые задачи выполняют около 14 тысяч человек из министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии, спецназа «Ахмат» и сводного отряда министерства внутренних дел по Чечне.

13 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в зону спецоперации из республики направлено 76 440 бойцов, в том числе 23 774 добровольца.

30 декабря глава Чеченской республики сообщил о поступлении в распоряжение российских военных подразделений, дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, 45 единиц техники специального назначения.

Ранее Кадыров выступил против переговоров по Украине.