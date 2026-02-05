Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год.

Он заявил, что конфликт имеет для Украины «экзистенциальный характер», поскольку речь идет о независимости. Политик выразил надежду, что Киев не проиграет. Конфликт должен завершиться дипломатическим путем, подчеркнул глава государства.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год», — заявил Зеленский.

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что главной целью российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби является обсуждение территориального вопроса и проблемы вывода украинских войск из Донбасса. Москва стремится добиться таких уступок со стороны Киева в рамках продолжающихся переговоров, указал Джабаров.

