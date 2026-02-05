Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Зеленский выразил надежду, что мира удастся достигнуть менее чем через год
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год.

Он заявил, что конфликт имеет для Украины «экзистенциальный характер», поскольку речь идет о независимости. Политик выразил надежду, что Киев не проиграет. Конфликт должен завершиться дипломатическим путем, подчеркнул глава государства.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год», — заявил Зеленский.

До этого первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что главной целью российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби является обсуждение территориального вопроса и проблемы вывода украинских войск из Донбасса. Москва стремится добиться таких уступок со стороны Киева в рамках продолжающихся переговоров, указал Джабаров.

Ранее журналист удивился требованию Зеленского к России.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!