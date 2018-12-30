Названы обстоятельства крушения вертолета в Улан-Удэ

Вертолет в Улан-Удэ разбился при заходе на посадку в пункте вылета, куда он вернулся после неудачи с посадкой в запланированном пункте назначения, сообщает РИА «Новости».

«Осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в г. Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение», — говорится в сообщении.

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Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее Минздрав Бурятии подтвердил гибель четырех человек при крушении частного вертолета.