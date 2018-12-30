В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа. Об этом сообщается в твиттере аэропорта.

«Неисправность оборудования, в том числе телетрапа, у выхода E-10», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента шесть человек госпитализированы.

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В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные.

В прошлом году сообщалось, что в Пулково телетрап врезался в самолет.