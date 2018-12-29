РПЦ обвинила Киев в нарушении конституции Украины
Русская православная церковь (РПЦ) обвинила власти Украины в нарушении конституции из-за переименования УПЦ. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению РПЦ, Киев грубо нарушает принцип невмешательства государства в жизнь религиозных общин.
Как отмечается, Синод РПЦ планирует обратиться к предстоятелям и Священным синодам Поместных православных церквей с призывом поддержать Киевского митрополита.
Ранее в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.