РПЦ обвинила Киев в нарушении конституции Украины

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Русская православная церковь (РПЦ) обвинила власти Украины в нарушении конституции из-за переименования УПЦ. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению РПЦ, Киев грубо нарушает принцип невмешательства государства в жизнь религиозных общин.

Как отмечается, Синод РПЦ планирует обратиться к предстоятелям и Священным синодам Поместных православных церквей с призывом поддержать Киевского митрополита.

Ранее в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.