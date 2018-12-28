Новая церковь Украины хочет «без насилия» получить Печерскую и Почаевскую лавры

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Пресс-секретарь неканонической церковной структуры на Украине Евстратий Зоря заявил, что новая украинская церковь ожидает, что Киево-Печерская и Почаевская лавры будут переданы «без насилия», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

«Естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, возможно, даже не через год и не через три, но спокойно, без какого-либо насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, которые там находятся, эти святыни рано или поздно будут в украинской церкви», — сказал Зоря.

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Он подчеркнул, что их переход в новую церковную структуру является «природным», так как они были построены на украинской земле.

«Лавра — это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе — это была реальная опасность», — отметил он.

По словам представителя новой церкви, лавры имеют то влияние, которое им дают верующие.

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко намерен отдать Константинополю 11 церковных объектов на Украине.