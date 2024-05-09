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Трудные времена действительно укрепляют человеческие общества, доказали ученые

Nature: пережившие кризис цивилизации быстрее справляются с новыми потрясениями

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Карл Брюллов

Британские археологи из Борнмутского университета представили исторические подтверждения закаляющего воздействия трудностей на человеческие сообщества. Их выводы основаны на анализе подъемов и спадов цивилизаций за последние 30 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

«Чем чаще популяция испытывает потрясения или спад, тем больше вероятность, что она сможет быстрее восстановиться в следующий раз», — отметил руководитель научной работы Филип Ририс.

В ходе исследования специалисты рассмотрели данные из 16 археологических памятников со всего мира.

Команда обнаружила, что колебания между уязвимостью и устойчивостью были особенно сильны среди ранних фермеров и скотоводов. Сельскохозяйственные сообщества переживали больше спадов по сравнению с группами охотников-собирателей, но они также быстрее справлялись с этими кризисами.

Большинство спадов, рассматриваемых в исследовании, длились в течение десятилетий и имели самые разные причины: от изменения окружающей среды до социальных потрясений.

В некоторых случаях у ученых была конкретная историческая или климатологическая информация о том, что это были за кризисы, например, резкое похолодание в Норвегии, которое привело к потере урожая.

Авторы работы добавили, что жизнь в доиндустриальных обществах значительно отличалась от современной. Однако понимание закономерностей социума может помочь решить проблему глобальной устойчивости, поскольку человечество вновь сталкивается с меняющимся климатом и другими вызовами.

Ранее ученые назвали причину краха цивилизации древних майя.

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