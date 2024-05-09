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В Нарве полиция унесла цветы с места танка-памятника Т-34

Postimees: Жители Нарвы принесли цветы к месту танка-памятника Т-34

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@1kdestinations/Twitter

Жители Нарвы принесли цветы к месту, где стоял танк-памятник Т-34, полиция уносит их. Об этом сообщает издание Postimees.

«По случаю празднующегося в России Дня Победы нарвитяне принесли цветы... Площадка, на которой находился танк, официально признана в Нарве закрытой территорией», — сообщается в издании.

В августе 2022 года с постамента в Нарве был снят танк-памятник Т-34 и перевезен в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. Правительство также убрало из публичного пространства Нарвы другие советские монументы.

Похожая история произошла и на Украине. Сотрудники правоохранительных органов не разрешили жительнице Киева возложить цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы, из-за пилотки с красной звездой.

По информации журналистов, речь идет о пенсионерке по имени Галина Савченко. Она пришла к мемориалу в советской военной форме, в которой когда-то ее мать вернулась с фронта.

В публикации подчеркивается, что полицейские потребовали от женщины снять пилотку с красной звездой и пригрозили отвезти ее в Пичерское управление полиции в случае отказа.

Ранее сообщалось, что жители Киева начали нести цветы к Вечному огню.

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