Президент Европарламента заявила о сложном пути Украины в Евросоюз

Путь к вступлению Украины в ЕС будет сложным, но дорога Киева в объединение является уникальной. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, слова которой передает сайт президента Украины.

«Путь к вступлению, безусловно, будет сложным, и украинский путь во многом является уникальным, потому что надо учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики. Мы вернемся и отстроим вместе, потому что Украина – это Европа, а Европа – это Украина», — сказала Метсола.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 9 мая заявил, что будет логичным, если страны, которые много лет ждут вступления в Европейский союз войдут в политическое объединение раньше Украины.

Он напомнил, что Украина является большой страной, и если она завтра стала бы членом политического объединения, то была бы единственным государством, «получающим средства», в то время как остальные делали бы чистые взносы.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи Украине.