Касаткина может сыграть с бывшей первой ракеткой мира в Риме

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в Риме, одержав победу во втором круге турнира над представительницей Германии Татьяной Марией.

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

Касаткина сделала один эйс, реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. Ее соперница допустила всего одну двойную ошибку, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и выполнила три эйса.

В третьем раунде турнира российская теннисистка сразится против победительницы матча между бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии и украинкой Мартой Костюк.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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