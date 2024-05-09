В одном из регионов Украины произошли взрывы

Взрывы раздались днем в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

Телеканал не приводит подробностей произошедшего. Местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время в красной зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Одесская, Полтавская, Черниговская, Черкасская и Харьковская области, а также Киев.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области ночью зафиксировали три прилета в районе портов.

По его словам, хороший прилет зафиксировали в Ильичевске (сейчас Черноморск), в районе порта. Также сообщили о взрыве в порту Аккермана. Помимо двух известных, появились данные о третьем взрыве в области.

Накануне министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Ранее в Ивано-Франковской области после ударов российских войск загорелся энергетический объект.