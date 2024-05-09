Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из регионов Украины произошли взрывы

В Черниговской области произошли взрывы

close
100%
Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы раздались днем в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

Телеканал не приводит подробностей произошедшего. Местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время в красной зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Одесская, Полтавская, Черниговская, Черкасская и Харьковская области, а также Киев.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области ночью зафиксировали три прилета в районе портов.

По его словам, хороший прилет зафиксировали в Ильичевске (сейчас Черноморск), в районе порта. Также сообщили о взрыве в порту Аккермана. Помимо двух известных, появились данные о третьем взрыве в области.

Накануне министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Ранее в Ивано-Франковской области после ударов российских войск загорелся энергетический объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами