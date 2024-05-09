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Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе

Зеленский заявил о необходимости членства Грузии и Белоруссии в Евросоюзе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расширение Европейского союза (ЕС) должно выйти за пределы перечня государств, которые имеют статус кандидата на членство, и в будущем охватить Белоруссию. Его слова с пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой приводит «Европейская правда».

«Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Так же важно, чтобы для других народов, заслуживающих быть в Евросоюзе – европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус», – заявил Зеленский.

По его словам, «Европа – это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно День Европы для Грузии и Белоруссии».

В материале отмечается, что Зеленский впервые заявил о видении Белоруссии в составе Европейского союза. Также отмечается, что в своем перечне глава государства не назвал Турцию.

До этого председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что путь к вступлению Украины в ЕС будет сложным, но дорога Киева в объединение является уникальной.

Ранее Лукашенко объяснил, почему продолжается конфликт на Украине.

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