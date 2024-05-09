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Владимир Машков рассказал, готов ли работать в госорганах

Актер Машков заявил, что вряд ли будет работать в государственных органах

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Всероссийское театральное общество

Актер, режиссер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил в беседе с ТАСС, что вряд ли будет работать в государственных органах.

Машков назвал себя творческим человеком. Артист отметил, что работает в Театре Олега Табакова, где ему очень комфортно.

Машков также предложил уделить особое внимание стране, языку и смыслам для развития культурной сферы в России.

«Прежде всего мы должны все-таки понять, что мы великая многонациональная страна с великой, еще не разгаданной культурой, и поэтому внимание, конечно, — к нашей истории, к нашему языку, к нашим смыслам — вот это, наверное, самое главное», — отметил артист.

Владимир Машков является президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». 27 марта должна была состояться специальная премия «Золотой маски». Она была перенесена на более поздний срок из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле».

29 апреля Машков сообщил, что организаторы планируют провести «Золотую маску» в ближайшие месяцы.

Ранее Машков заявил о необходимости развивать актерское образование в регионах.

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