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Президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником

Рахмон: Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника, эта позиция неизменна. С таким заявлением выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в московском Кремле, сообщает ТАСС.

«Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — утверждает Рахмон.

По его словам, все эти годы республика не изменяла своей позиции и не собирается менять ее в будущем.

«Наши недруги хотят поссорить, разбросить различными методами», — отметил глава государства.

В рамках переговоров Рахмон также подчеркнул, что Российская Федерация имеет самую масштабную военную базу за пределами своего государства именно в Таджикистане.

Незадолго до этого Путин провел в Кремле отдельную встречу с Рахмоном. В ходе нее президент Таджикистана обратил внимание, что его страна выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее Путин выступил за равную и неделимую систему безопасности.

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