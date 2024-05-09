Президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником

Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника, эта позиция неизменна. С таким заявлением выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в московском Кремле, сообщает ТАСС.

«Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником», — утверждает Рахмон.

По его словам, все эти годы республика не изменяла своей позиции и не собирается менять ее в будущем.

«Наши недруги хотят поссорить, разбросить различными методами», — отметил глава государства.

В рамках переговоров Рахмон также подчеркнул, что Российская Федерация имеет самую масштабную военную базу за пределами своего государства именно в Таджикистане.

Незадолго до этого Путин провел в Кремле отдельную встречу с Рахмоном. В ходе нее президент Таджикистана обратил внимание, что его страна выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее Путин выступил за равную и неделимую систему безопасности.