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Грузинский миллиардер подал в суд на Credit Suisse

Bloomberg: Бидзина Иванишвили подал новый иск к Credit Suisse на $220 млн

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David Mdzinarishvili/Reuters

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили подал в Женеве иск к Credit Suisse на 200 млн швейцарских франков ($220 млн) в связи со скандалом с недобросовестным трейдером. Об этом пишет Bloomberg.

Это дополнительные претензии сверх $1,34 млрд, которые экс-премьер Грузии уже взыскал с банка в судах Бермудских островов и Сингапура.

Иск касается гражданских исков, связанных с махинациями бывшего банкира Credit Suisse Патриса Лескодрона, осужденного в 2018 году Он проворачивал схему, снимая деньги со счетов Иванишвили для сокрытия растущих убытков по другим клиентским портфелям.

Сумма в 200 млн франков содержится в апрельском решении апелляционного суда Женевы по судебным издержкам. Сам иск был подан в январе 2023 года после провала переговоров, уточнил суд.

Представитель Иванишвили пояснил, что требуемая сумма является дополнительной к выигранным на Бермудах и в Сингапуре искам. В Бермудском суде в 2022 году Credit Suisse был обвинен в бездействии и был обязан выплатить свыше $600 млн. В прошлом году к ранее присужденной сумме добавилось еще $742 млн по решению сингапурского суда. Банк, ныне принадлежащий UBS, обжалует оба вердикта.

Адвокаты Иванишвили утверждали, что руководители Лескодрона были или должны были быть осведомлены о его махинациях. Банк же настаивал, что француз действовал в одиночку, скрывая преступления от коллег.

До этого компания из Гонконга подала иск о банкротстве «Москвича».

Ранее суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank.

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