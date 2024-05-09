ВСУ атаковали АЗС в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС) в поселке Теткино Глушковского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС. Тем не менее никто из обслуживающего персонала не пострадал. Возгорание ликвидируют пожарные и добровольцы.

До этого беспилотник ВСУ атаковал промзону города Салавата. По словам губернатора Башкирии Радия Хабирова, после атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Тем не менее предприятие работает в штатном режиме.

Глава региона отмечал, что на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Он пообещал своевременно сообщат новые подробности.

В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.

Ранее ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области.