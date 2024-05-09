Российский нападающий Александр Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом», который выступает в Лимасоле. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Лучший игрок чемпионского сезона остается с нами еще на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива. Наши лучшие моменты – еще впереди», — указано в сообщении.

За кипрский клуб 33-летний нападающий выступает на правах аренды, а полноценный контракт игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее Юрий Семин объяснил магией победу «Реала» над «Баварией».