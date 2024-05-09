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Президент Кубы пожелал России успехов в спецоперации

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес пожелал России успехов в проведении СВО

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РИА «Новости»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал России успехов в проведении специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Кубинский лидер также упомянул приближение НАТО к границам России и «геополитическую манипуляцию», которую ведут США.

«Желаем вам успехов и Российской Федерации в проведении специальной военной операции», — сказал Диас-Канель Бермудес.

Кубинский лидер прибыл в Москву 7 мая. Помощник главы российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что после участия в торжественных мероприятиях Диас-Канель Бермудес проведет переговоры с президентом России.

Ушаков также заявлял, что 9 мая Путин обсудит ряд вопросов с приглашенным на парад Победы президентами Лаоса и Гвинеи-Бисау. Он также отмечал, что на парад Победы в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных РФ стран.

Ранее Путин провел встречу с Рахмоном.

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