Посол Израиля в РФ прояснила позицию Иерусалима по поводу 9 Мая

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Израиль на законодательном уровне закрепил празднование 9 Мая и всегда будет отмечать эту дату. Об этом пишет ТАСС.

«Израиль никогда не отказывался от празднования. Более того, с 2017 года израильский парламент, Кнессет, принял законодательство о том, что 9 мая — это официальный праздничный день», — сказала дипломат.

По ее словам, 9 мая в музее еврейского солдата в Латруне пройдет мероприятие, посвященное героизму еврейских военных, на котором будут присутствовать президент Израиля Ицхак Герцог и министр репатриации и интеграции в израильском правительстве.

Гальперин добавила, что этот день отмечает и празднует весь Израиль.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа, в котором отмечается, что еврейское государство намерено продолжать боевые действия до достижения своих целей. В частности, речь идет о возвращении израильских заложников и уничтожении властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее армия Израиля объявила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха.