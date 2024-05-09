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Виктория Боня пожелала себе роман с 60-летним миллиардером

Блогерша Боня призналась, что не хочет заводить романы с мужчинами моложе ее

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не стала развивать отношения с ухажером-иностранцем.

Боня объяснила, что мужчина оказался младше ее предыдущего возлюбленного. Блогерша перестала отвечать на сообщения, узнав про возраст. Ухажеру оказалось 29 лет. Телеведущая решила больше не встречаться с мужчинами, которые значительно младше нее. Она добавила, что стала обращать внимание на потенциальных возлюбленных постарше, которые раньше ее не привлекали.

«Ему 29. <…> А мне 44. Я вообще поняла, что хочу 60-летнего старичка с палочкой, миллиардера. Хватит мне по мальчикам скакать!» — отметила блогерша.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Она старше бизнесмена на 14 лет.

Виктория Боня рассказывала, что два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Ранее Виктория Боня потратила миллион рублей на волосы.

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