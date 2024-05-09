Китай потребовал от США отмены связанных с Россией санкций

Власти КНР потребовали от США отменить недавние санкции в отношении порядка 20 китайских и гонконгских компаний за работу с РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства коммерции Китая Хэ Ядуна.

«США сохраняют с Россией торговые контакты, когда это в их интересах, и в то же время применяют в отношении китайских предприятий так называемые связанные с РФ санкции. Это типичная политика запугивания и экономического принуждения», — заявил спикер.

С 1 мая начал действовать новый пакет ограничительных мер Вашингтона против России и ее партнеров из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. В Москве оценили последствия этих мер. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, действия Штатов не способны нарушить отношения РФ с дружественными странами.

Ранее в США задумались о новых санкциях против Китая в области ИИ.