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Китай потребовал от США отмены связанных с Россией санкций

В КНР потребовали от США снять с китайских компаний санкции за работу с Россией

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Global Look Press

Власти КНР потребовали от США отменить недавние санкции в отношении порядка 20 китайских и гонконгских компаний за работу с РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства коммерции Китая Хэ Ядуна.

«США сохраняют с Россией торговые контакты, когда это в их интересах, и в то же время применяют в отношении китайских предприятий так называемые связанные с РФ санкции. Это типичная политика запугивания и экономического принуждения», — заявил спикер.

С 1 мая начал действовать новый пакет ограничительных мер Вашингтона против России и ее партнеров из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. В Москве оценили последствия этих мер. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, действия Штатов не способны нарушить отношения РФ с дружественными странами.

Ранее в США задумались о новых санкциях против Китая в области ИИ.

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