Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение президента Украины Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия РФ она будет иметь мало смысла. Об этом заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, слова которого передает РИА Новости.

«Виктор Орбан рассматривает приглашение, но поскольку там будут не все воюющие стороны, оно не будет иметь особого смысла», — заявил Гуйяш.

9 мая Гергей Гуйяш заявил, что его страна не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Также Гуйяш сказал, что в правительстве страны считают бессмысленным проведение конференции по Украине в Швейцарии, если на ней не будет присутствовать Россия.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан и Владимир Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине.