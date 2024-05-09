В Еврокомиссии рассказали, когда Молдавия может стать членом ЕС

Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 года. Об этом во время визита в Кишинев сказал европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан, передает «Интерфакс».

«Есть еще работа, которую предстоит сделать, но должен сказать, что я «сопровождаю» Молдавию уже больше десяти лет, мы видели «взлеты и падения», но сейчас я вижу только положительный тренд», — заявил он, говоря о возможном вступлении данной республики в ЕС.

По словам еврокомиссара, если эта работа будет проделана вовремя, то можно будет начать «реальные переговоры».

Он также уверен, что Кишинев сможет сделать необходимую работу и получить одобрение Совета ЕС, чтобы приступить к официальным переговорам. Как отметил Хан, «домашняя работа», которую нужно сделать республике, касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября этого года.

До этого Санду сказала, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Глава государства призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.