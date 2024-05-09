Белгородская область попала под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа, в результате чего были повреждены шесть частных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, никто из мирных жителей не пострадал.

«Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад», — написал Гладков.

Кроме того, в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получила линия электропередачи. В настоящее время специалисты устраняют последствия обстрела. Также осуществляется подворовой обход территории.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка, заявил губернатор.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.