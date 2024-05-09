Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк Англии в девятый раз оставил ставку неизменной

Банк Англии девятый раз подряд сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии девятый раз подряд оставил процентную ставку неизменной на уровне 5,25% годовых. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

В последний раз британский ЦБ поднимал ставку в августе 2023 года. Это самая продолжительная пауза за последние три года.

При этом, как следует из отчета, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) на последнем заседании рассматривал возможность снижения ставки. Два члена МРС предлагали понизить ее до 5% годовых.

Сигналом к потенциально скорому смягчению ДКП в стране служат данные по инфляции. Рост потребительских цен в Великобритании по итогам марта замедлился до 3,2% в годовом выражении, что является минимальным значением с сентября 2021 года.

Между тем инфляция в США за март ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Экономисты предполагают, что Банк Англии может приступить к смягчению ставок быстрее ФРС.

Ранее сообщалось, что инфляция в России ускорилась до 7,81%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами