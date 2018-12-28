Украинская семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области Ольга Фарбей оформила в 2006 году кредит на мобильный телефон, забыла про него, а через десять лет была уведомлена, что ее квартира продана за долги. Об этом в среду, 26 декабря, написало онлайн-издание Politeka.

По ее словам, сумма взятого в 2006 году кредита составила 3100 гривен (около восьми тыс. рублей по текущему курсу). Фарбей утверждает, что взяла кредит по просьбе своего знакомого, поэтому не совершала по нему выплат и забыла про него.

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Через десять лет после оформления кредита ей позвонили представители исполнительной службы и попросили назвать реквизиты для перечисления денег за продажу квартиры. Выяснилось, что к 2014 году ее задолженность перед банком составляла 39 тыс. гривен (примерно 100 тыс. руб.). В это время банк подал на нее в суд.

Она рассказала, что повестки приходили по адресу регистрации, где никто не живет, а представители банка ни разу не попытались позвонить Фабрей. В итоге суд продал ее трехкомнатную квартиру, в которой живет семья женщины. При этом, подчеркнули на портале, квартира ушла с молотка по заниженной стоимости.

Подчеркивается, что Фабрей намерена подать апелляционную жалобу.

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