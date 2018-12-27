В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе, есть жертвы

На территории торговой базы в Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату, передает ТАСС.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, он был грабителем и отступал.

«Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зеленой, 3в в Хабаровске», — рассказал источник в ведомстве.

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Уточняется, что мужчина погиб. Кроме того, осколками гранаты были ранены двое мужчин и женщина. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение.

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