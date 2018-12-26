В результате разбудившего вулкан землетрясения на Сицилии пострадали 28 человек

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В результате землетрясения и извержение вулкана Этна на острове Сицилия в Италии пострадали 28 человек, сообщает «Би-би-си».

Извержение самого высокого и активного вулкана Европы началось еще 24 декабря. В течение нескольких дней из жерла продолжал выходить дым и пепел, закрывая воздушное пространство.

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По словам представителей итальянской службы гражданской обороны, землетрясение, которое произошло днем, было частью из около 1000 слабых подземных толчков. Самый сильный из них составил 4,8 балла.

В результате толчков были повреждены автомобили и дома.

Ранее сообщалось, что на Сицилии проснулся вулкан Этна.