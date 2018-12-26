Патриарх Кирилл отреагировал на итоги «объединительного собора» в Киеве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отреагировал на итоги «объединительного собора» в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Патриарх охарактеризовал прошедшее на Украине собрание и последующее возникновение украинской «новой церкви» как «полный провал».
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«Никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Константинопольского Варфоломея — «Газета.Ru»), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», — заявил Кирилл.
Ранее почетный патриарх православной церкви Украины Филарет ответил на обвинения в шантаже на выборах главы «новой церкви».