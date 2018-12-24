Проснулся сицилийский вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, пишет издание La Repubblica.

Сообщается, что на склоне вулкана в результате подземных толчков 24 декабря образовалась трещина, из нее поднимается столб пепла.

Как отмечается, аэропорт в городе Катания работает с перебоями.

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По словам вулканолога Марко Нери, в настоящее время причин для волнения нет, однако он не стал давать прогноз относительно дальнейшего развития событий.

Ранее сообщалось, что мощное цунами в Индонезии, унесшее жизни более 300 человек, было вызвано извержением вулкана.