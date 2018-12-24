В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать фейерверки
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору пиротехнических изделий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Прежде всего, не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли», — говорится в сообщении.
В ведомстве также порекомендовали обращать внимание на состояние упаковки при покупке пиротехники.
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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пиротехнику запрещено приобретать лицам младше 16 лет.
Ранее Минздрав дал россиянам алкогольные советы на Новый год.