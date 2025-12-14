Военный ресурс подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики после боев под Артемовском (украинское название — Бахмут) истощается. Об этом ТАСС заявил заявил командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

Он отметил, что «основной полосой ответственности бригады является Соледар, Краматорско-дружковское направление».

«Мы видим, что противник истощается — 2,5 года бахмутской мясорубки не проходят даром. Мы медленно, но уверенно движемся вперед. Новость о взятии Северска тому подтверждение», — сказал военнослужащий.

Накануне стало известно, что войска российской группировки войск «Юг» отрезали пути отхода остаткам подразделений ВСУ из Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

11 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Северска.

Ранее атаман рассказал о штурме Северска.