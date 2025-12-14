На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич отсудил жилье у пенсионерки, действовавшей по «эффекту Долиной»

Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Москвич отсудил жилье рядом с «Москвой-Сити» у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников по «схеме Долиной». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на  Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что это первый подобный случай в российской судебной практике.

Авторы поста рассказали, что москвич собирался покупать жилье для своего сына на Савинской набережной в центре Москвы полтора года назад. Для этого мужчина выделил бюджет в 20 млн рублей. После этого вместе с агентом по недвижимости он нашел подходящую квартиру.

Владелицей площади с видами на «Москву-Сити» оказалась 78-летняя пенсионерка Людмила. Журналисты рассказали, что перед сделкой с женщиной пообщались юрист, агенты по недвижимости. Помимо этого, на сделку пригласили врача, которому пожилая женщина подтвердила, что у нее нет никаких проблем и никто не заставлял ее продавать квартиру.

Москвич перевел сумму и стал владельцем недвижимости. Он начал обустраивать квартиру, но через месяц узнал, что на жилье появилось обременение. Бывшая владелица помещения, которая в этот момент жила у подруги, подала в суд, сказав, что ее обманули мошенники. В отношении мужчины начались делопроизводства, ремонт в квартире приостановили.

Спустя год москвич узнал, что в рамках уголовного дела был пойман дроппер, которому пенсионерка передавала деньги. Дело перевели в гражданский процесс и суд вынес решение в пользу покупателя.

Ранее стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной.

