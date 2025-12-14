В Запорожской области около 30 тыс. абонентов остаются без электричества

В Запорожской области после атак ВСУ более 29 тыс. абонентов остаются без света

Энергетики Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в регионе свыше 29 тыс. абонентов остаются без света. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате массированного удара БПЛА по электросетевой инфраструктуре повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. Более 29 тысяч абонентов находятся без электроснабжения», — написал он.

По словам Балицкого, энергетики в данный момент работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы усложняются погодными условиями.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины. По его словам, удар ВСУ повредил высоковольтную линию электропередачи »Джанкой — Мелитополь».

