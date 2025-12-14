В Пензенской области более 1 500 домов остаются без электроснабжения

Количество обесточенных домов в Пензенской области сократилось почти в два раза — с 2 852 до 1 508. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в остающихся без электричества домах проживают более 3 600 человек.

«Также без подачи электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные, которые сейчас работают на бензогенераторах», — говорится в заявлении.

По словам Мельниченко, специалисты устраняют точечные отключения в семи муниципалитетах. В их числе — Пенза и Кузнецк.

«Режим повышенной готовности в регионе сохраняется, продолжаем восстановительные работы. Ветер немного стих, надеюсь, что новых порывов сегодня не будет», — добавил губернатор.

13 декабря в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры воздуха. Мельниченко призвал граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, не пользоваться личным транспортом и по возможности воздержаться от поездок и прогулок.

Ранее в Дагестане порывистый ветер обесточил более 20 населенных пунктов.