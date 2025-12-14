На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензенской области более 1 500 домов остаются без электроснабжения

Мельниченко: число обесточенных домов в Пензенской области сократилось до 1 508
true
true
true
close
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Количество обесточенных домов в Пензенской области сократилось почти в два раза — с 2 852 до 1 508. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в остающихся без электричества домах проживают более 3 600 человек.

«Также без подачи электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные, которые сейчас работают на бензогенераторах», — говорится в заявлении.

По словам Мельниченко, специалисты устраняют точечные отключения в семи муниципалитетах. В их числе — Пенза и Кузнецк.

«Режим повышенной готовности в регионе сохраняется, продолжаем восстановительные работы. Ветер немного стих, надеюсь, что новых порывов сегодня не будет», — добавил губернатор.

13 декабря в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры воздуха. Мельниченко призвал граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, не пользоваться личным транспортом и по возможности воздержаться от поездок и прогулок.

Ранее в Дагестане порывистый ветер обесточил более 20 населенных пунктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами